Palavas-les-Flots

COLLECTE DE DÉCHETS

Boulevard Joffre Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

17h

Collecte de déchets réalisée par l’ENSIC

Plage de l’Hôtel de Ville

Infos morgane.julie374@gmail.com

Étudiants de l’ENSIC en action !

Nous sommes un groupe de 3 étudiants, sensibilisés à travers nos études à la pollution, et particulièrement à la pollution des plastiques et microplastiques. Nous avons pour projet d’ouverture, en accord avec notre école d’ingénieurs (ENSIC à Nancy), de réaliser plusieurs collectes de déchets sur les bords de plage de l’Hérault. Rejoignez-nous !

https://www.initiativesoceanes.org/collecte/nettoyage-plage-palavas-les-flots-35/?thanks=1 .

Boulevard Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 48 30 69 67 morgane.julie374@gmail.com

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English : COLLECTE DE DÉCHETS

17h

Waste collection by ENSIC

L’événement COLLECTE DE DÉCHETS Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34