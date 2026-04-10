COLLECTE DE DÉCHETS Palavas-les-Flots
COLLECTE DE DÉCHETS Palavas-les-Flots jeudi 23 avril 2026.
Palavas-les-Flots
COLLECTE DE DÉCHETS
Boulevard Joffre Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
17h
Collecte de déchets réalisée par l’ENSIC
Plage de l’Hôtel de Ville
Infos morgane.julie374@gmail.com
Étudiants de l’ENSIC en action !
Nous sommes un groupe de 3 étudiants, sensibilisés à travers nos études à la pollution, et particulièrement à la pollution des plastiques et microplastiques. Nous avons pour projet d’ouverture, en accord avec notre école d’ingénieurs (ENSIC à Nancy), de réaliser plusieurs collectes de déchets sur les bords de plage de l’Hérault. Rejoignez-nous !
https://www.initiativesoceanes.org/collecte/nettoyage-plage-palavas-les-flots-35/?thanks=1 .
Boulevard Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 48 30 69 67 morgane.julie374@gmail.com
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English : COLLECTE DE DÉCHETS
17h
Waste collection by ENSIC
L’événement COLLECTE DE DÉCHETS Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34
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