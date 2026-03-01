Collecte de déchets Plage de Biville La Hague

Collecte de déchets Plage de Biville

Parking des dunes La Hague Manche

Début : 2026-03-25 13:30:00

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Collecte de déchets dans le cadre de l’opération préserve ta plage et ton bocage .

Le mois de mars 2026 est dédié à la protection de nos espaces naturels avec une opération de nettoyage des plages et des chemins. Cette initiative mobilise les citoyens, associations, écoles et collectivités pour préserver la beauté et la biodiversité de nos littoraux et de nos sentiers.

Opération organisée en partenariat avec l’Agglomération du Cotentin. .

Parking des dunes La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 50 70 10 21 laetitia.lecostey@lecotentin.fr

