Collecte de déchets Plage de Porbail Port Port-Bail-sur-Mer

Collecte de déchets Plage de Porbail

Port PORTBAIL Port-Bail-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10 12:30:00

fin : 2026-03-10

Date(s) :

2026-03-10

Collecte de déchets organisée par le CATTG La Haye dans le cadre de l’opération préserve ta plage et ton bocage .

Le mois de mars 2026 est dédié à la protection de nos espaces naturels avec une opération de nettoyage des plages et des chemins. Cette initiative mobilise les citoyens, associations, écoles et collectivités pour préserver la beauté et la biodiversité de nos littoraux et de nos sentiers.

Opération organisée en partenariat avec l’Agglomération du Cotentin.

Inscription nécessaire.

Rendez-vous au Port de Portbail secteur bar Le Repère . .

Port PORTBAIL Port-Bail-sur-Mer 50580 Manche Normandie +33 2 50 70 10 21 laetitia.lecostey@lecotentin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Collecte de déchets Plage de Porbail

L’événement Collecte de déchets Plage de Porbail Port-Bail-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-20 par OT Cotentin