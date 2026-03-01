Collecte de déchets Plage de Quinéville Parking du musée de Quinéville Quinéville

Collecte de déchets Plage de Quinéville

Le mois de mars 2026 est dédié à la protection de nos espaces naturels avec une opération de nettoyage des plages et des chemins. Cette initiative mobilise les citoyens, associations, écoles et collectivités pour préserver la beauté et la biodiversité de nos littoraux et de nos sentiers.

Opération organisée en partenariat avec l’Agglomération du Cotentin et Défi sentiers océans.

Inscription par téléphone au 02 50 70 10 21. .

Parking du musée de Quinéville Avenue de la Plage Quinéville 50310 Manche Normandie +33 6 33 21 80 65

