Collecte de déchets Royan Charente-Maritime

Samedi 2025-07-05 10:00:00

Grâce à l’association Surfrider, une collecte de déchets sur la plage de Royan a pû être organisée par Ludivine.

Promenade Oubangui-Chari

Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 12 94 88 luludivine37@gmail.com

English :

Thanks to the Surfrider association, Ludivine was able to organize a garbage collection on the Royan beach.

German :

Dank der Organisation Surfrider konnte Ludivine eine Müllsammelaktion am Strand von Royan organisieren.

Italiano :

Grazie all’associazione Surfrider, Ludivine ha potuto organizzare una raccolta di rifiuti sulla spiaggia di Royan.

Espanol :

Gracias a la asociación Surfrider, Ludivine pudo organizar una recogida de basuras en la playa de Royan.

L’événement Collecte de déchets Royan a été mis à jour le 2025-05-30 par Mairie de Royan