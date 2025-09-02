Collecte de don de sang Salle de la Gare Eymet
Collecte de don de sang Salle de la Gare Eymet mardi 2 septembre 2025.
Collecte de don de sang
Salle de la Gare 11 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Eymet Dordogne
Prenez rendez-vous sur le site dondesang.efs.sante.fr .
