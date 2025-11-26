Collecte de don du sang Levet Levet

Collecte de don du sang Levet

Impasse des Violettes Levet Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-11-26 15:00:00

fin : 2025-11-26 19:00:00

Date(s) :

2025-11-26

Rendez-vous à Levet le 26 novembre pour un geste solidaire. RDV en ligne de préférence.

Une collecte de don du sang est organisée à Levet. Alors si vous pouvez, n’hésitez pas à donner! Privilégiez un RDV sur le site internet. .

Impasse des Violettes Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire

English :

A blood drive is organized in Levet. So if you can, don’t hesitate to give! Prefer an appointment on the website.

German :

In Levet findet eine Blutspendeaktion statt. Wenn Sie also die Möglichkeit haben, zögern Sie nicht zu spenden! Bitte wählen Sie einen Termin auf der Website.

Italiano :

A Levet si sta organizzando una raccolta di donazioni di sangue. Se potete, non esitate a donare! Prendete appuntamento sul sito web.

Espanol :

En Levet se está organizando una campaña de donación de sangre. Así que si puedes, ¡no dudes en donar! Pide cita en la página web.

