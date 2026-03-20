COLLECTE DE DON DU SANG

Rue Occitanie Servian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Donnez un peu de votre temps pour sauver des vies. La municipalité et l’EFS vous accueillent à La Parenthèse pour une nouvelle collecte de sang.

Parce que chaque don compte et peut sauver trois vies, une collecte de sang est organisée à la salle La Parenthèse.

L’Établissement Français du Sang (EFS) vous accueille tout l’après-midi. Que vous soyez un donneur régulier ou que ce soit votre première fois, les équipes médicales seront là pour vous accompagner dans ce geste solidaire et citoyen.

Conditions pour donner Être âgé de 18 à 70 ans, peser au moins 50 kg et se munir d’une pièce d’identité (pour un premier don).

Un espace collation sera prévu après votre don pour un moment de récupération convivial. .

Rue Occitanie Servian 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 29 60

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English : COLLECTE DE DON DU SANG

Give a little of your time to save lives. The municipality and the EFS welcome you to La Parenthèse for another blood drive.

L’événement COLLECTE DE DON DU SANG Servian a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 ADT34