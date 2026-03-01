Collecte de dons pour les femmes et enfants victimes de violences Rue de Batailley Pusy-et-Épenoux
Collecte de dons pour les femmes et enfants victimes de violences Rue de Batailley Pusy-et-Épenoux samedi 28 mars 2026.
Collecte de dons pour les femmes et enfants victimes de violences
Rue de Batailley Complexe sportif Pusy-et-Épenoux Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 14:00:00
fin : 2026-03-28 17:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Collecte de dons pour femmes et enfants victime de violence organisé par ASPTT Vesoul/Pusy Epenoux. .
Rue de Batailley Complexe sportif Pusy-et-Épenoux 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 32 38 CIDFF70-secretariat@laposte.net
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English : Collecte de dons pour les femmes et enfants victimes de violences
L’événement Collecte de dons pour les femmes et enfants victimes de violences Pusy-et-Épenoux a été mis à jour le 2026-03-20 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL