Collecte de friandises Cahors

Début : 2025-12-13 15:30:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Au profit des enfants des Restos du Cœur.

Balade de motards déguisés en centre-ville

Balade de motards déguisés en centre-ville. Arrivée vers 15h30. Organisée par les motards de la FFMC 46. .

Allées Fénelon Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 87 87 communication@mairie-cahors.fr

English :

To benefit the children of Restos du C?ur.

Disguised bikers ride through the town center

