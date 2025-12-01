Collecte de friandises Cahors
Collecte de friandises Cahors samedi 13 décembre 2025.
Collecte de friandises
Allées Fénelon Cahors Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 15:30:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Au profit des enfants des Restos du Cœur.
Balade de motards déguisés en centre-ville
Au profit des enfants des Restos du Cœur.
Balade de motards déguisés en centre-ville. Arrivée vers 15h30. Organisée par les motards de la FFMC 46. .
Allées Fénelon Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 87 87 communication@mairie-cahors.fr
English :
To benefit the children of Restos du C?ur.
Disguised bikers ride through the town center
L’événement Collecte de friandises Cahors a été mis à jour le 2025-12-01 par OT Cahors Vallée du Lot