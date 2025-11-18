Collecte de jouets à l’ECE Espace Créateurs d’Entreprises Saint-Dizier

Collecte de jouets à l’ECE Mercredi 17 décembre, 09h00 Espace Créateurs d’Entreprises Haute-Marne

Espace Créateurs d’Entreprises se mobilise pour offrir un Noël magique aux enfants du Centre Hospitalier Geneviève de Gaulle Anthonioz et de l’association “Les Restos du Coeur”.

✨ Vous pouvez déposer vos cadeaux jusqu’au 17 décembre 2025 à l’Espace Créateurs d’Entreprises, situé au 12 Allée Jean Moulin, 52100 Saint-Dizier.

Faites un geste solidaire et participez à cette belle action pour répandre la joie et le sourire auprès de ceux qui en ont besoin. Tous les jouets (neufs ou en très bon état) sont les bienvenus !

Espace Créateurs d’Entreprises 12 allée Jean Moulin 52100 SAint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

Pour la quatrième année consécutive, l’Espace Créateurs d’Entreprises organise une collecte de jouets, elle aura lieu cette année du 17 novembre au 17 décembre 2025