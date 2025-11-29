Collecte de jouets Salle des Cérémonies Bourbriac

Collecte de jouets

Salle des Cérémonies 11 Place du Centre Bourbriac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 09:00:00

fin : 2025-11-29 12:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Le Conseil Municipal des Jeunes de Bourbriac organise une collecte de jouets et de jeux au profit des Restos du Cœur. Il est proposé aux particuliers de déposer leurs jouets et jeux en bon état et fonctionnels en mairie lors de cette permanence. .

Salle des Cérémonies 11 Place du Centre Bourbriac 22390 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 40 21

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Collecte de jouets Bourbriac a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol