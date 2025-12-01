COLLECTE DE JOUETS

Bouzigues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-01

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-01

Du 1er au 10 décembre 2025, le CCAS de Bouzigues organise sa collecte annuelle de jouets au profit du Secours Populaire de Mèze. Dépôt des dons en mairie.

Du 1er au 10 décembre 2025, le CCAS de Bouzigues organise sa collecte annuelle de jouets au profit du Secours Populaire de Mèze. Dépôt des dons en mairie. .

Bouzigues 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 78 30 12

English :

From December 1 to 10, 2025, the Bouzigues CCAS is organizing its annual toy drive for the Secours Populaire de Mèze. Donations can be dropped off at the town hall.

German :

Vom 1. bis 10. Dezember 2025 organisiert das CCAS von Bouzigues seine jährliche Spielzeugsammlung zugunsten der Secours Populaire von Mèze. Abgabe der Spenden im Rathaus.

Italiano :

Dal 1° al 10 dicembre 2025, il CCAS di Bouzigues organizza la sua annuale raccolta di giocattoli a favore del Secours Populaire di Mèze. Le donazioni possono essere consegnate presso il municipio.

Espanol :

Del 1 al 10 de diciembre de 2025, la CCAS de Bouzigues organiza su campaña anual de recogida de juguetes en beneficio del Secours Populaire de Mèze. Las donaciones pueden entregarse en el ayuntamiento.

L’événement COLLECTE DE JOUETS Bouzigues a été mis à jour le 2025-11-20 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE