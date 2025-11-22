Collecte de jouets et livres Hagen

Collecte de jouets et livres

25 rue de la République Hagen Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22 12:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Les bonnes actions sont de saison !

La ville de Hagen organise la 5ème édition de sa collecte de jouets et de livres. C’est l’occasion de faire du tri dans vos placards avant de recevoir vos présents !

Tous les dons reviendront aux service pédiatriques des hôpitaux et aux associations pour les enfants en difficultés de la région.Tout public

0 .

25 rue de la République Hagen 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 83 43 85 commune.hagen@wanadoo.fr

English :

Good deeds are in season!

The town of Hagen is organizing its 5th toy and book drive. This is your chance to sort out your closets before receiving your gifts!

All donations will be donated to local hospital paediatric wards and associations for children in need.

German :

Gute Taten haben jetzt Saison!

Die Stadt Hagen veranstaltet zum fünften Mal ihre Spielzeug- und Büchersammlung. Dies ist die Gelegenheit, Ihre Schränke auszusortieren, bevor Sie Ihre Geschenke erhalten!

Alle Spenden kommen den Kinderabteilungen der Krankenhäuser und den Vereinen für Kinder in Not in der Region zugute.

Italiano :

Le buone azioni sono di stagione!

La città di Hagen sta organizzando la sua quinta raccolta di libri e giocattoli. È l’occasione per fare una cernita negli armadi prima di ricevere i regali!

Tutte le donazioni saranno destinate ai reparti pediatrici degli ospedali e alle associazioni per bambini in difficoltà della regione.

Espanol :

¡Las buenas acciones están de temporada!

La ciudad de Hagen organiza su 5ª campaña de recogida de juguetes y libros. Es la ocasión de hacer limpieza antes de recibir los regalos

Todas las donaciones se destinarán a las salas de pediatría de hospitales y asociaciones de niños con dificultades de la región.

L’événement Collecte de jouets et livres Hagen a été mis à jour le 2025-11-13 par OT CATTENOM ET ENVIRONS