Collecte de jouets La Cavalerie
Collecte de jouets La Cavalerie vendredi 14 novembre 2025.
Collecte de jouets
Route de la Tune La Cavalerie Aveyron
Début : Vendredi 2025-11-14
fin : 2025-11-14
2025-11-14 2025-11-17 2025-11-21
Organisé par l’APE Jules Verne
Une collecte de jouets, jeux, livres d’enfants est organisée dans le cadre de la bourse aux jouets du 23 novembre à la salle des fêtes de Ste-Eulalie de Cernon. Cela permettra de financer les sorties des enfants; les invendus seront donnés à une association caritative.
Alors n’hésitez pas à faire dons de vos jouets en venant les déposer à l’école Jules Verne. .
Route de la Tune La Cavalerie 12230 Aveyron Occitanie +33 6 50 29 65 27
English :
Organized by APE Jules Verne
German :
Organisiert von der EV Jules Verne
Italiano :
Organizzato da APE Jules Verne
Espanol :
Organizado por APE Jules Verne
