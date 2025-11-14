Collecte de jouets

Route de la Tune La Cavalerie Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14 2025-11-17 2025-11-21

Organisé par l’APE Jules Verne

Une collecte de jouets, jeux, livres d’enfants est organisée dans le cadre de la bourse aux jouets du 23 novembre à la salle des fêtes de Ste-Eulalie de Cernon. Cela permettra de financer les sorties des enfants; les invendus seront donnés à une association caritative.

Alors n’hésitez pas à faire dons de vos jouets en venant les déposer à l’école Jules Verne. .

Route de la Tune La Cavalerie 12230 Aveyron Occitanie +33 6 50 29 65 27

English :

Organized by APE Jules Verne

German :

Organisiert von der EV Jules Verne

Italiano :

Organizzato da APE Jules Verne

Espanol :

Organizado por APE Jules Verne

L’événement Collecte de jouets La Cavalerie a été mis à jour le 2025-11-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)