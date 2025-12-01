Collecte de jouets Lévignen

Collecte de jouets

Au profit des Restos du Cœur

Donnez un coup de main au Père Noël en vous séparant de certains de vos livres, jouets ou autre…

Mercredi 10 décembre

de 13h45 à 18h45

Mairie de Lévignen 6 rue de Paris

English :

In aid of Restos du C?ur?

Give Santa a helping hand by parting with some of your books, toys or other items…

? Wednesday December 10th

? from 1.45pm to 6.45pm

? Lévignen Town Hall 6 rue de Paris

