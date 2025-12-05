Collecte de Jouets Local APE – 11 rue des Landes – Chantepie Chantepie

Collecte de jouets – à destination du stand APE pour la bourse aux jouets

L’association APE Les 4 Écoles organise une collecte de jouets le **vendredi** **5 décembre 2025 de 16h a 18h** _ET_ le **samedi 6 décembre 2025 de 10h à 12h** au local de l’APE – 11 rue des Landes – Chantepie (à côté de l’école maternelle des Landes).

Venez donner les jouets en bon état qui ne sont plus utilisés afin de leur donner une seconde vie!

Les fonds récoltés grâce aux jouets vendus lors de la bourse aux jouets du 7 décembre 2025 serviront à financer les projets scolaires des enfants des écoles publiques de Chantepie.

**Merci à vous !**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-05T16:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-06T12:00:00.000+01:00

apechantepie.jouets@gmail.com

Local APE – 11 rue des Landes – Chantepie 11 rue des Landes Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine