Collecte de jouets pour Noël Hérimoncourt

Appel aux dons partageons la magie de Noël avec les enfants !

Nous lançons un appel à votre générosité pour collecter des jouets, jeux et livres pour enfants.

Où déposer vos dons ?

Tous les dons sont à déposer directement à l’accueil de la mairie d’Hérimoncourt.

Jouets, jeux, livres pour enfants… Chaque contribution compte pour offrir un Noël plus beau à un enfant !

Merci d’avance pour votre solidarité et vos dons ! .

Mairie d’Hérimoncourt Hérimoncourt 25310 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Collecte de jouets pour Noël

