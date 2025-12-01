Collecte de jouets pour Noël Hérimoncourt
Collecte de jouets pour Noël Hérimoncourt lundi 1 décembre 2025.
Collecte de jouets pour Noël
Mairie d’Hérimoncourt Hérimoncourt Doubs
Début : 2025-12-01 09:00:00
fin : 2025-12-19 12:00:00
Appel aux dons partageons la magie de Noël avec les enfants !
Nous lançons un appel à votre générosité pour collecter des jouets, jeux et livres pour enfants.
Où déposer vos dons ?
Tous les dons sont à déposer directement à l’accueil de la mairie d’Hérimoncourt.
Jouets, jeux, livres pour enfants… Chaque contribution compte pour offrir un Noël plus beau à un enfant !
Merci d’avance pour votre solidarité et vos dons ! .
Mairie d’Hérimoncourt Hérimoncourt 25310 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
German : Collecte de jouets pour Noël
