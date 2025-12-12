COLLECTE DE JOUETS Saint-Geniès-de-Fontedit

COLLECTE DE JOUETS

Place du portail Saint-Geniès-de-Fontedit Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-12-16

Don de jouets à la Croix-Rouge française Ouest Hérault, en partenariat avec le CCAS. de 16h30 à 18h sur la Place du Portail.

.

Place du portail Saint-Geniès-de-Fontedit 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 36 22 05

English :

Donation of toys to the French Red Cross Ouest Hérault, in partnership with the CCAS. 4.30pm to 6pm on Place du Portail.

