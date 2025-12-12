COLLECTE DE JOUETS Saint-Geniès-de-Fontedit
COLLECTE DE JOUETS Saint-Geniès-de-Fontedit mardi 16 décembre 2025.
COLLECTE DE JOUETS
Place du portail Saint-Geniès-de-Fontedit Hérault
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-16
fin : 2025-12-16
Date(s) :
2025-12-16
Don de jouets à la Croix-Rouge française Ouest Hérault, en partenariat avec le CCAS. de 16h30 à 18h sur la Place du Portail.
.
Place du portail Saint-Geniès-de-Fontedit 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 36 22 05
English :
Donation of toys to the French Red Cross Ouest Hérault, in partnership with the CCAS. 4.30pm to 6pm on Place du Portail.
L’événement COLLECTE DE JOUETS Saint-Geniès-de-Fontedit a été mis à jour le 2025-12-10 par 34 OT AVANT-MONTS