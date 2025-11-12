Collecte de jouets Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier

Collecte de jouets

Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier Saône-et-Loire

Comme chaque année, le centre social organise sa traditionnelle collecte de jouets.

Cette collecte est en faveur de l’épicerie sociale Les Rêves de Claire .

Du 12 au 28 novembre, vous pouvez déposer jusqu’à deux jeux ou jouets en bon état par famille à l’ECLA, du lundi au vendredi, pendant les heures d’ouverture. .

