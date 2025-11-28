Collecte de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin

Haguenau Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-11-28 08:00:00

fin : 2025-11-29 20:00:00

2025-11-28

Collecte de la Banque alimentaire et appel aux bénévoles.

Cette collecte nationale est un événement majeur elle permet de collecter 12 à 15% de l’aide alimentaire que la Banque Alimentaire distribue dans l’année.

Dans la Bas-Rhin, les denrées collectées sont distribuées à 108 associations, épiceries sociales, partenaires qui les distribuent à plus de 60 000 personnes en situation de précarité.

Afin de soutenir cette action, la Banque Alimentaire fait appel à toutes les bonnes volontés pour étoffer les équipes de bénévoles déjà en place, que ce soit sur un créneau de 2 heures ou plus, en groupe ou en solo. .

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 74 95 48 53

English :

Food bank collection and call for volunteers.

German :

Sammlung der Lebensmittelbank und Aufruf an Freiwillige.

Italiano :

Raccolta del banco alimentare e appello ai volontari.

Espanol :

Recogida de alimentos y convocatoria de voluntarios.

