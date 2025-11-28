Collecte de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin Haguenau
Collecte de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin Haguenau vendredi 28 novembre 2025.
Collecte de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin
Haguenau Bas-Rhin
Début : Vendredi 2025-11-28 08:00:00
fin : 2025-11-29 20:00:00
2025-11-28
Collecte de la Banque alimentaire et appel aux bénévoles.
Cette collecte nationale est un événement majeur elle permet de collecter 12 à 15% de l’aide alimentaire que la Banque Alimentaire distribue dans l’année.
Dans la Bas-Rhin, les denrées collectées sont distribuées à 108 associations, épiceries sociales, partenaires qui les distribuent à plus de 60 000 personnes en situation de précarité.
Afin de soutenir cette action, la Banque Alimentaire fait appel à toutes les bonnes volontés pour étoffer les équipes de bénévoles déjà en place, que ce soit sur un créneau de 2 heures ou plus, en groupe ou en solo. .
Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 74 95 48 53
English :
Food bank collection and call for volunteers.
German :
Sammlung der Lebensmittelbank und Aufruf an Freiwillige.
Italiano :
Raccolta del banco alimentare e appello ai volontari.
Espanol :
Recogida de alimentos y convocatoria de voluntarios.
L’événement Collecte de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin Haguenau a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau