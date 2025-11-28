Collecte de la Banque alimentaire Hérimoncourt
Collecte de la Banque alimentaire
Devant le Spar Hérimoncourt Doubs
Collecte de la Banque Alimentaire, à Hérimoncourt, le vendredi 28 et le samedi 29 novembre 2025. .
Devant le Spar Hérimoncourt 25310 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
