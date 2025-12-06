Collecte de Noël Salle Bois Plaisant Le Bernard

Collecte de Noël Salle Bois Plaisant Le Bernard samedi 6 décembre 2025.

Collecte de Noël

Salle Bois Plaisant 21 rue des Dolmens Le Bernard Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-06 13:00:00

Date(s) :
2025-12-06

  .

Salle Bois Plaisant 21 rue des Dolmens Le Bernard 85560 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 33 30 69 

English :

L’événement Collecte de Noël Le Bernard a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral