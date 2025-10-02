Collecte de pansements et médicaments non utilisés Place Simone de Beauvoir Rennes

Collecte organisée par la Maison de Santé Pluriprofessionnelle de Rennes Santé Nord Saint-Martin

Début : 2025-10-02T12:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-02T17:00:00.000+02:00

Place Simone de Beauvoir Place Simone de Beauvoir rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35706 Ille-et-Vilaine