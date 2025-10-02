Collecte de pansements et médicaments non utilisés Place Simone de Beauvoir Rennes
Collecte de pansements et médicaments non utilisés, organisée par la Maison de Santé Pluriprofessionnelle de Rennes Santé Nord Saint-Martin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-02T12:00:00.000+02:00
Fin : 2025-10-02T17:00:00.000+02:00
Place Simone de Beauvoir Place Simone de Beauvoir rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35706 Ille-et-Vilaine