Collecte de pansements et médicaments non utilisés Place Simone de Beauvoir Rennes

Collecte de pansements et médicaments non utilisés Place Simone de Beauvoir Rennes

Collecte de pansements et médicaments non utilisés Place Simone de Beauvoir Rennes jeudi 2 octobre 2025.

Collecte de pansements et médicaments non utilisés Place Simone de Beauvoir Rennes Jeudi 2 octobre, 12h00 Ille-et-Vilaine

Collecte organisée par la Maison de Santé Pluriprofessionnelle de Rennes Santé Nord Saint-Martin

Collecte de pansements et médicaments non utilisés, organisée par la Maison de Santé Pluriprofessionnelle de Rennes Santé Nord Saint-Martin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-02T12:00:00.000+02:00
Fin : 2025-10-02T17:00:00.000+02:00

1
 

Place Simone de Beauvoir Place Simone de Beauvoir rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35706 Ille-et-Vilaine