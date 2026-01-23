Collecte de plastiques agricoles Campagne Propre 2026 RD 500 Saint-Didier-en-Velay

Collecte de plastiques agricoles Campagne Propre 2026

RD 500 Lieu dit La Vigne Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Début : 2026-03-30 09:00:00

fin : 2026-03-30 11:30:00

2026-03-30

La Chambre d’Agriculture et la FDGEDA organisent l’opération Campagne Propre, une action menée depuis plus de 20 ans pour accompagner les agriculteurs dans la gestion et le recyclage des plastiques agricoles usés.

RD 500 Lieu dit La Vigne Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 07 21 00

The Chamber of Agriculture and FDGEDA are organizing Operation Clean Campaign, an initiative that has been running for over 20 years to help farmers manage and recycle used agricultural plastics.

