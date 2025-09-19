Collecte de sang à Alleins Rue du 8 mai 1945 Alleins

Collecte de sang à Alleins Rue du 8 mai 1945 Alleins vendredi 19 septembre 2025.

Collecte de sang à Alleins

Vendredi 19 septembre 2025 de 15h à 19h30. Rue du 8 mai 1945 Le Bastidon Alleins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 15:00:00

fin : 2025-09-19 19:30:00

Date(s) :

2025-09-19

Donner votre sang peut sauver des vies !

Une question sur le don de sang, son utilité… les équipes, bénévoles et médecins, de l’Etablissement Français du Sang sont là pour vous répondre.

Les dons se font à présent sur rendez-vous via le site internet de l’Etablissement Français du Sang. Vous y trouverez également un questionnaire qui vous aidera à savoir si vous pouvez donner ou non votre sang ! .

Rue du 8 mai 1945 Le Bastidon Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Giving blood can save lives!

If you have a question about blood donation or its usefulness, the Etablissement Français du Sang teams of volunteers and doctors are there to answer it.

German :

Ihr Blut zu spenden kann Leben retten!

Eine Frage zur Blutspende, ihrem Nutzen… Die Teams, Freiwillige und Ärzte, des Etablissement Français du Sang sind da, um Ihnen zu antworten.

Italiano :

Donare sangue può salvare delle vite!

Se avete domande sulla donazione di sangue o sul suo utilizzo, i team di volontari e medici dell’Etablissement Français du Sang sono qui per aiutarvi.

Espanol :

Donar sangre puede salvar vidas

Si tienes alguna pregunta sobre la donación de sangre o para qué se utiliza, los equipos de voluntarios y médicos del Etablissement Français du Sang están aquí para ayudarte.

L’événement Collecte de sang à Alleins Alleins a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de Tourisme du Massif des Costes