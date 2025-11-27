COLLECTE DE SANG À SÈTE

Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

En novembre, les jours raccourcissent, les températures baissent, les arbres perdent leurs feuilles pas de doute l’automne est là !Avec les jours fériés et les vacances scolaires, l’offre de collecte mobile est réduite et les donneurs moins présents mais les besoins en produits sanguins sont toujours aussi importants. Secours d’urgence, interventions chirurgicales, maladies du sang, cancérologie… Tout le monde peut en avoir besoin.Un don sauve 3 vies ! Alors prêt à sauver des vies ?Informations pratiques – Prenez rendez-vous dès maintenant https://efs.link/5cUAz- Pour donner votre sang, munissez-vous d’une pièce d’identité avec photo. Avoir entre 18 à 70 ans, peser 50 kilos et se sentir en bonne santé. .

Sète 34200 Hérault Occitanie

