Collecte de sang Airvault
Collecte de sang Airvault mercredi 18 février 2026.
Collecte de sang
Route de Soulievres Airvault Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
Don de sang de 16 h à 19 h, à la salle des fêtes de Soulièvres ne pas venir à jeûn, être âgé de plus de 18 ans et se munir d’une pièce d’identité avec photographie. Il est recommandé de s’inscrire en ligne: dodesang.efs.sante.fr. .
Route de Soulievres Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Collecte de sang
L’événement Collecte de sang Airvault a été mis à jour le 2026-01-11 par CC Airvaudais Val du Thouet