Collecte de sang

Route de Soulievres Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Don de sang de 16 h à 19 h, à la salle des fêtes de Soulièvres ne pas venir à jeûn, être âgé de plus de 18 ans et se munir d’une pièce d’identité avec photographie. Il est recommandé de s’inscrire en ligne: dodesang.efs.sante.fr. .

Route de Soulievres Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Collecte de sang

L’événement Collecte de sang Airvault a été mis à jour le 2026-03-06 par CC Airvaudais Val du Thouet