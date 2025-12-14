Collecte de sang Assais-les-Jumeaux

Collecte de sang

L’amicale des donneurs le sang d’ici vous accueille de 16 h à 19 h, dans la salle des fêtes d’Assais-les-Jumeaux, 2 rue de Jauleterie pour un don de sang ne pas venir à jeûn, être âgé de plus de 18 ans et se munir d’une pièce d’identité avec photographie. Il est recommandé de s’inscrire en ligne: dodesang.efs.sante.fr. .

