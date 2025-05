Collecte de sang – Maison du don Cahors Cahors, 13 juin 2025 10:00, Cahors.

Lot

Collecte de sang Maison du don Cahors 34 Rue Charles Bourseul Cahors Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-13 10:00:00

fin : 2025-06-14 18:00:00

Date(s) :

2025-06-13

Dons de sang à l’occasion de la Journée Mondiale des Donneurs de Sang.

Pour célébrer cet événement comme il se doit, vous pourrez découvrir notre Village du don sur le parvis de l’Hôtel de Ville avec un bon nombre d’animations pour les petits et les grands expo photos, jeux, concert du Conservatoire de Musique et de Batufraka, démonstrations de danse avec Ally Pole Dance, Cahors Let’s Danses, le club Country 46 et Siempre Salsa.

Nous espérons que cette collecte rencontrera le même succès que l’année dernière où 220 donneurs avaient franchi les portes de notre Maison du don. Objectif cette année faire mieux (ou au moins aussi bien) !

Mais pour cela, nous avons évidemment besoin de vous, de votre mobilisation, de votre relais.

Sachez que tous les ans, l’arrivée de l’été s’accompagne d’une baisse significative des dons de sang. Entre les départs en vacances, les changements de rythme et les fortes chaleurs, les habitudes de don sont souvent mises de côté. Pourtant, les besoins, eux, ne diminuent pas 10 000 dons sont nécessaires chaque jour en France pour répondre aux besoins des hôpitaux notamment en cas d’hémorragies, d’opérations chirurgicales, ou de traitements lourds contre le cancer. 10 000, c’est le nombre de dons collectés en 1 an dans le département du Lot.

Vous l’aurez donc compris, nous avons tous un rôle à jouer. .

Maison du don Cahors 34 Rue Charles Bourseul

Cahors 46000 Lot Occitanie

English :

Blood donations for World Blood Donor Day.

German :

Blutspenden anlässlich des Weltblutspendertages.

Italiano :

Donazioni di sangue in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue.

Espanol :

Donaciones de sangre con motivo del Día Mundial del Donante de Sangre.

L’événement Collecte de sang Cahors a été mis à jour le 2025-05-26 par OT Cahors Vallée du Lot