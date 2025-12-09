Collecte de sang Cassagnes-Bégonhès

Collecte de sang

Salle des fêtes Cassagnes-Bégonhès Aveyron

Gratuit

Mardi 2025-12-23

fin : 2025-12-23

2025-12-23

Pour Noël, faites le plus beau des cadeaux !

À savoir avant votre don

Ne pas être à jeun et bien boire avant et après votre don.

Avoir entre 18 et 70 ans, peser plus de 50 kilos et ne pas avoir été transfusé.

Pour savoir si vous êtes éligibles au don de sang, testez votre aptitude en cliquant ici.

Privilégiez la prise de rendez-vous en ligne. .

English :

This Christmas, give the best gift of all!

