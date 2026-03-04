Collecte de sang, Centre de congrès et d’exposition Diagora, Labège

Collecte de sang Lundi 23 mars, 09h00 Centre de congrès et d’exposition Diagora Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-23T09:00:00+01:00 – 2026-03-23T14:30:00+01:00

Fin : 2026-03-23T09:00:00+01:00 – 2026-03-23T14:30:00+01:00

Centre de congrès et d’exposition Diagora 150 Rue Pierre Gilles de Gennes 31670 LABÈGE Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://efs.link/Es6aw »}]

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