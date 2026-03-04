Collecte de sang, Centre de congrès et d’exposition Diagora, Labège
Collecte de sang, Centre de congrès et d’exposition Diagora, Labège lundi 23 mars 2026.
Collecte de sang Lundi 23 mars, 09h00 Centre de congrès et d’exposition Diagora Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-23T09:00:00+01:00 – 2026-03-23T14:30:00+01:00
Fin : 2026-03-23T09:00:00+01:00 – 2026-03-23T14:30:00+01:00
Centre de congrès et d’exposition Diagora 150 Rue Pierre Gilles de Gennes 31670 LABÈGE Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://efs.link/Es6aw »}]
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