Collecte de sang Salle Polyvalente Camille Pagé Châtellerault

Salle Polyvalente Camille Pagé 12 avenue Camille Pagé Châtellerault Vienne
10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour en France pour pouvoir subvenir aux besoins des malades. Tous les derniers jeudis de chaque mois, des collectes de sang sont organisées à Châtellerault.
La prochaine collecte de sang aura lieu le jeudi 26 juin 2025 de 15h à 19h à la salle Camille Pagé à Châtellerault.
Attention collecte sur rendez-vous et n’oubliez pas votre pièce d’identité
Contact Etablissement Français du Sang EFS 05.49.61.57.00
Pour savoir où et quand donner, rendez-vous sur le [site de l’EFS](https://www.efs.sante.fr/) .
Salle Polyvalente Camille Pagé 12 avenue Camille Pagé Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 61 57 00
