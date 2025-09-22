Collecte de sang de Ludon Médoc Ludon-Médoc

Collecte de sang de Ludon Médoc Ludon-Médoc lundi 22 septembre 2025.

Ludon-Médoc Gironde

Début : 2025-09-22

La prochaine collecte de sang de Ludon Médoc se déroulera le 22/09 sur RDV via le lien efs.link/PmaUf

A partir du 1er septembre, les critères de sélection des donneurs de sang évoluent. C’est l’occasion de faire le point sur ces nouvelles conditions et de casser certaines idées reçues !

Nouveaux critères Qu’est-ce qui change au 1er septembre ?

La durée d’ajournement des donneurs passe de 4 à 2 mois après un tatouage, un piercing ou une séance d’acupuncture, de sclérose de varices ou de mésothérapie.

l’ajournement des donneurs est également supprimé en cas d’utilisation de substituts osseux en implantologie dentaire.

Météo du sang Actuellement le niveau des réserves de sang stable mais doit le rester, alors nous comptons sur votre belle mobilisation ! .

Ludon-Médoc 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 58 82 23

