Collecte de sang Salle des fêtes de Touques Deauville 4 juillet 2025 15:30

Calvados

Collecte de sang Salle des fêtes de Touques Avenue Charles de Gaulle Deauville Calvados

Début : 2025-07-04 15:30:00

fin : 2025-07-04 19:30:00

2025-07-04

2025-08-27

2025-09-26

2025-11-05

2025-12-05

Les réserves de sang sont actuellement très basses, et les besoins restent toujours considérables environ 10 000 poches sont nécessaires chaque jour pour soigner des patients. Face à cette urgence vitale, chaque geste compte. Un seul don peut sauver jusqu’à trois vies.

Une collecte est organisée par Établissement Français du Sang à la salle des fêtes de Touques.

Des collectes de sang sont également organisées à :

– La salle des fêtes de Touques, le 28/05/2025, le 27/08/2025 et le 05/11/2025 de 16h à 19h30.

– La Maison des Jeunes de Trouville sur Mer, le 07/02/2025, le 25/04/2025, le 04/07/2025, le 26/09/2025 et le 05/12/2025 de 15h30 à 19h30.

– La salle des fêtes de Deauville le 18/04/2025 de 9h à 15h.

Salle des fêtes de Touques Avenue Charles de Gaulle

Deauville 14800 Calvados Normandie

English : Collecte de sang

Blood reserves are currently very low, and needs are still considerable: around 10,000 bags are needed every day to treat patients. Faced with this vital emergency, every gesture counts. A single donation can save up to three lives.

A blood drive is organized by Établissement Français du Sang at the Touques village hall.

Blood drives are also organized at :

– Touques village hall, on 05/28/2025, 08/27/2025 and 05/11/2025 from 4pm to 7:30pm.

– La Maison des Jeunes de Trouville sur Mer, on 07/02/2025, 25/04/2025, 04/07/2025, 26/09/2025 and 05/12/2025 from 3:30pm to 7:30pm.

– Deauville village hall on 18/04/2025 from 9am to 3pm.

German : Collecte de sang

Die Blutreserven sind derzeit sehr niedrig, und der Bedarf ist nach wie vor enorm: Täglich werden etwa 10 000 Blutbeutel benötigt, um Patienten zu versorgen. Angesichts dieses lebensbedrohlichen Notfalls zählt jede Geste. Eine einzige Spende kann bis zu drei Leben retten.

Eine Blutspendeaktion wird von Établissement Français du Sang in der Festhalle von Touques organisiert.

Blutspendeaktionen werden auch in :

– Im Festsaal von Touques am 28.05.2025, am 27.08.2025 und am 05.11.2025 von 16:00 bis 19:30 Uhr.

– La Maison des Jeunes de Trouville sur Mer, am 07/02/2025, 25/04/2025, 04/07/2025, 26/09/2025 und 05/12/2025 von 15:30 bis 19:30 Uhr.

– Der Festsaal in Deauville am 18/04/2025 von 9:00 bis 15:00 Uhr.

Italiano :

Le riserve di sangue sono attualmente molto scarse e il fabbisogno è ancora notevole: ogni giorno sono necessarie circa 10.000 sacche per curare i pazienti. Di fronte a questa emergenza vitale, ogni gesto conta. Una sola donazione può salvare fino a tre vite.

L’Établissement Français du Sang sta organizzando una raccolta di sangue presso la sala del villaggio di Touques.

Le donazioni di sangue sono organizzate anche a :

– La sala del villaggio di Touques, il 28/05/2025, il 27/08/2025 e il 05/11/2025 dalle 16.00 alle 19.30.

– La Maison des Jeunes de Trouville sur Mer, il 07/02/2025, 25/04/2025, 04/07/2025, 26/09/2025 e 05/12/2025 dalle 15.30 alle 19.30.

– La sala del villaggio di Deauville il 18/04/2025 dalle 9.00 alle 15.00.

Espanol :

Las reservas de sangre son actualmente muy escasas, y las necesidades siguen siendo considerables: cada día se necesitan unas 10.000 bolsas para tratar a los pacientes. Ante esta emergencia vital, cada gesto cuenta. Una sola donación puede salvar hasta tres vidas.

El Establecimiento Francés de la Sangre organiza una colecta de sangre en el ayuntamiento de Touques.

También se organizan campañas de donación de sangre en :

– El ayuntamiento de Touques, los días 28/05/2025, 27/08/2025 y 05/11/2025 de 16.00 a 19.30 h.

– La Maison des Jeunes de Trouville sur Mer, los días 07/02/2025, 25/04/2025, 04/07/2025, 26/09/2025 y 05/12/2025 de 15.30 a 19.30 h.

– El ayuntamiento de Deauville, el 18/04/2025 de 9h a 15h.

L’événement Collecte de sang Deauville a été mis à jour le 2025-06-23 par OT SPL Deauville