Collecte de sang EFS Don de sang Salles Carignan et Syrah Pertuis

Collecte de sang EFS Don de sang

Mercredi 7 janvier 2026 de 15h à 19h30. Salles Carignan et Syrah 576 Avenue de Verdun Pertuis Vaucluse

Début : 2026-01-07 15:00:00

fin : 2026-01-07 19:30:00

2026-01-07

Rejoignez-nous à Pertuis le 7 janvier pour une journée de don du sang.

Le don de sang est plus qu’un acte de générosité, c’est un engagement qui permet chaque année de sauver des milliers de vies.



Participer c’est aussi partager un moment de solidarité unique dans un cadre culturel et accueillant.



Nous vous accueillons de 15h00 à 19h30 dans les salles Carignan et Syrah .

Salles Carignan et Syrah 576 Avenue de Verdun Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Join us in Pertuis on January 7 for a blood donation day.

