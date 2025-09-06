Collecte de sang Salle polyvalente La Gare Eymet

Collecte de sang Salle polyvalente La Gare Eymet vendredi 2 janvier 2026.

Collecte de sang

Salle polyvalente La Gare 11 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-02

fin : 2026-01-02

Date(s) :

2026-01-02

Partagez votre pouvoir, donner votre sang !

Prenez rendez-vous sur le site dondesang.efs.sante.fr

Avec ou sans rdv.

Organisé par l’EFS. .

Salle polyvalente La Gare 11 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

English :

German : Collecte de sang

Italiano :

Espanol : Collecte de sang

L’événement Collecte de sang Eymet a été mis à jour le 2025-09-06 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides