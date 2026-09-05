Collecte de sang Salle polyvalente La Gare Eymet
lundi 18 janvier 2027 · Salle polyvalente La Gare · Eymet
Informations pratiques
Eymet
Collecte de sang
Salle polyvalente La Gare 11 Avenue de Lattre de Tassigny Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-18 15:00:00
fin : 2027-01-18 18:30:00
Date(s) :
2027-01-18
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Prenez rendez-vous sur le site : dondesang.efs.sante.fr
Avec ou sans rdv.
Organisé par l’EFS. .
Salle polyvalente La Gare 11 Avenue de Lattre de Tassigny Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Collecte de sang
L’événement Collecte de sang Eymet a été mis à jour le 2026-09-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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