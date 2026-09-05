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Collecte de sang Salle polyvalente La Gare Eymet

mercredi 12 mai 2027 · Salle polyvalente La Gare · Eymet

Collecte de sang Salle polyvalente La Gare Eymet

Informations pratiques

Début
mercredi 12 mai 2027
Fin
mercredi 12 mai 2027
Heure de début
15:00:00
Lieu
Salle polyvalente La Gare
Adresse
11 Avenue de Lattre de Tassigny
Ville
24500 Eymet
Département
Dordogne
Tarif

Eymet

Collecte de sang

Salle polyvalente La Gare 11 Avenue de Lattre de Tassigny Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-12 15:00:00
fin : 2027-05-12 18:30:00

Date(s) :
2027-05-12

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Prenez rendez-vous sur le site : dondesang.efs.sante.fr
Avec ou sans rdv.
Organisé par l’EFS.   .

Salle polyvalente La Gare 11 Avenue de Lattre de Tassigny Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Collecte de sang

L’événement Collecte de sang Eymet a été mis à jour le 2026-09-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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