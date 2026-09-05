Collecte de sang Salle polyvalente La Gare Eymet

Informations pratiques

Eymet

Collecte de sang

Salle polyvalente La Gare 11 Avenue de Lattre de Tassigny Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-08-11 15:00:00

fin : 2027-08-11 18:30:00

Date(s) :

2027-08-11

Partagez votre pouvoir, donner votre sang !

Prenez rendez-vous sur le site : dondesang.efs.sante.fr

Avec ou sans rdv.

Organisé par l’EFS. .

Salle polyvalente La Gare 11 Avenue de Lattre de Tassigny Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Collecte de sang

L’événement Collecte de sang Eymet a été mis à jour le 2026-09-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides