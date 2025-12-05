Collecte de sang Square Jean Jaurès La Coquille

Collecte de sang

Début : 2026-01-12

fin : 2026-03-16

Date(s) :

2026-01-12 2026-03-16 2026-08-10 2026-11-09

Le don du sang, un cadeau précieux qui rend heureux. Ne pas venir à jeûn être âgé de 18 ans. Se munir d’une pièce d’identité.

Pour prendre rdv https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr .

Square Jean Jaurès Espace culturel La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 67 15 29

English :

Do not come to fast be 18 years old. To have an identity document

L’événement Collecte de sang La Coquille a été mis à jour le 2025-12-03 par Isle-Auvézère