Collecte de sang Square Jean Jaurès La Coquille
Collecte de sang Square Jean Jaurès La Coquille lundi 12 janvier 2026.
Collecte de sang
Square Jean Jaurès Espace culturel La Coquille Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-12
fin : 2026-03-16
Date(s) :
2026-01-12 2026-03-16 2026-08-10 2026-11-09
Ne pas venir à jeûn être âgé de 18 ans. Se munir d’une pièce d’identité
Le don du sang, un cadeau précieux qui rend heureux. Ne pas venir à jeûn être âgé de 18 ans. Se munir d’une pièce d’identité.
Pour prendre rdv https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr .
Square Jean Jaurès Espace culturel La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 67 15 29
English :
Do not come to fast be 18 years old. To have an identity document
L’événement Collecte de sang La Coquille a été mis à jour le 2025-12-03 par Isle-Auvézère