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Collecte de sang La Teste-de-Buch

Collecte de sang La Teste-de-Buch

Collecte de sang La Teste-de-Buch mardi 7 juillet 2026.

Ville
33260 La Teste-de-Buch
Département
Gironde
Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif

La Teste-de-Buch

Collecte de sang

La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 15:00:00
fin : 2026-07-07 19:00:00

Date(s) :
2026-07-07

Votre prochain don de sang, c’est ici !
Gymnase de l’école Gambetta, La Teste de Buch

Mardi 07.07 15h-19h

dondesang.efs.sante.fr   .

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine  

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English : Collecte de sang

L’événement Collecte de sang La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-06-23 par OT La Teste-de-Buch

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