Collecte de sang La Teste-de-Buch
Collecte de sang La Teste-de-Buch mardi 7 juillet 2026.
La Teste-de-Buch
Collecte de sang
La Teste-de-Buch Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 15:00:00
fin : 2026-07-07 19:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Votre prochain don de sang, c’est ici !
Gymnase de l’école Gambetta, La Teste de Buch
Mardi 07.07 15h-19h
dondesang.efs.sante.fr .
La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Collecte de sang
L’événement Collecte de sang La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-06-23 par OT La Teste-de-Buch
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