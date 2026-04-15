La Teste-de-Buch

Collecte de sang

La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 15:00:00

fin : 2026-07-07 19:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Votre prochain don de sang, c’est ici !

Gymnase de l’école Gambetta, La Teste de Buch

Mardi 07.07 15h-19h

dondesang.efs.sante.fr .

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Collecte de sang

L’événement Collecte de sang La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-06-23 par OT La Teste-de-Buch