Collecte de sang – Place des Etats-Généraux Lambesc 25 juin 2025 15:00

Bouches-du-Rhône

Collecte de sang Mercredi 25 juin 2025 de 15h à 19h30. Place des Etats-Généraux Boulevard de la République Lambesc Bouches-du-Rhône

Début : 2025-06-25 15:00:00

fin : 2025-06-25 19:30:00

2025-06-25

Fédération Française pour le don du sang bénévole de Lambesc (F.F.D.S.B)



Après plusieurs appels à la mobilisation, la situation des stocks de sang reste critique. Votre mobilisation est essentielle pour les malades de notre région.Adultes

Accidents de la route, cancers, maladies du sang, opérations chirurgicales, greffes d’organes, accouchements hémorragiques, grands brûlés, hémophiles, déficiences immunitaires, médicaments issus du plasma sont quelques exemples d’utilisation des poches de sang.

Conditions principales à remplir pour donner son sang être âgé de 18 à 70 ans, être en bonne santé, peser au moins 50 kg, respecter 8 semaines entre 2 dons de sang total, venir avec une pièce d’identité pour son premier don.



Vous pouvez venir seul(e) ou accompagné(e) d’autres donneurs. Comme vous, ils devront prendre rdv. Plus de donneurs, plus de vies sauvées.

MERCI pour votre mobilisation !



Pensez à réserver votre créneau https://efs.link/qtm98 .

Place des Etats-Généraux Boulevard de la République

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 95 96 62 82 adsb.lambesc@gmail.com

English :

French Federation for Voluntary Blood Donation in Lambesc (F.F.D.S.B)



After several calls for mobilization, the blood stock situation remains critical. Your mobilization is essential for patients in our region.

German :

Französischer Verband für freiwillige Blutspende Lambesc (F.F.D.S.B)



Nach mehreren Aufrufen zur Mobilisierung bleibt die Lage der Blutvorräte kritisch. Ihre Mobilisierung ist für die Kranken in unserer Region von entscheidender Bedeutung.

Italiano :

Federazione Francese per la Donazione Volontaria di Sangue in Lambesc (F.F.D.S.B)



Dopo diversi appelli all’azione, la situazione delle scorte di sangue rimane critica. La vostra mobilitazione è essenziale per i pazienti della nostra regione.

Espanol :

Federación Francesa de Donación Voluntaria de Sangre en Lambesc (F.F.D.S.B)



Tras varias llamadas a la acción, la situación de las reservas de sangre sigue siendo crítica. Su movilización es esencial para los pacientes de nuestra región.

