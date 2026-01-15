COLLECTE DE SANG Laurens

COLLECTE DE SANG

Avenue de la Gare Laurens Hérault

Collecte de sang avec l’établissement français du sang de 14h30 à 19h à la salle polyvalente.

Avenue de la Gare Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 5 61 31 20 56

Blood drive with Etablissement Français du Sang from 2.30pm to 7pm at the Salle Polyvalente.

