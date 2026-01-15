COLLECTE DE SANG Laurens
COLLECTE DE SANG Laurens jeudi 22 janvier 2026.
COLLECTE DE SANG
Avenue de la Gare Laurens Hérault
Début : 2026-01-22
fin : 2026-01-22
2026-01-22
Collecte de sang avec l'établissement français du sang de 14h30 à 19h à la salle polyvalente.
Avenue de la Gare Laurens 34480 Hérault Occitanie
English :
Blood drive with Etablissement Français du Sang from 2.30pm to 7pm at the Salle Polyvalente.
