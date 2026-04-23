Collecte de sang. Salle polyvalente Le Teich
Collecte de sang. Salle polyvalente Le Teich lundi 11 mai 2026.
Le Teich
Collecte de sang.
Salle polyvalente 64, avenue de la côte d’argent. Le Teich Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11 15:00:00
fin : 2026-05-11 19:50:00
Date(s) :
2026-05-11
Collecte de sang.
Entrée libre.
Tout public .
Salle polyvalente 64, avenue de la côte d’argent. Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 26 03 11
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English : Collecte de sang.
L’événement Collecte de sang. Le Teich a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Le Teich
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