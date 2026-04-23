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Collecte de sang. Salle polyvalente Le Teich

Collecte de sang. Salle polyvalente Le Teich

Collecte de sang. Salle polyvalente Le Teich lundi 11 mai 2026.

Lieu : Salle polyvalente

Adresse : 64, avenue de la côte d'argent.

Ville : 33470 Le Teich

Département : Gironde

Début : lundi 11 mai 2026

Fin : lundi 11 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Le Teich

Collecte de sang.

Salle polyvalente 64, avenue de la côte d’argent. Le Teich Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11 15:00:00
fin : 2026-05-11 19:50:00

Date(s) :
2026-05-11

Collecte de sang.
Entrée libre.
Tout public   .

Salle polyvalente 64, avenue de la côte d’argent. Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 26 03 11 

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English : Collecte de sang.

L’événement Collecte de sang. Le Teich a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Le Teich

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