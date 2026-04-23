Collecte de sang. Salle polyvalente Le Teich

Le Teich

Collecte de sang.

Salle polyvalente 64, avenue de la côte d’argent. Le Teich Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11 15:00:00

fin : 2026-05-11 19:50:00

Date(s) :

2026-05-11

Collecte de sang.

Entrée libre.

Tout public .

Salle polyvalente 64, avenue de la côte d’argent. Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 26 03 11

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English : Collecte de sang.

L’événement Collecte de sang. Le Teich a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Le Teich