Collecte de sang

Salle Gérard Bascoulergue ou Salle des 4 Saisons Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Pièce d’identité à fournir et rendez-vous à prendre sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr .

Salle Gérard Bascoulergue ou Salle des 4 Saisons Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00

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English :

L’événement Collecte de sang Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage