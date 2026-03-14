Collecte de sang Le Touquet-Paris-Plage
Collecte de sang Le Touquet-Paris-Plage jeudi 23 avril 2026.
Collecte de sang
Salle Gérard Bascoulergue ou Salle des 4 Saisons Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Pièce d’identité à fournir et rendez-vous à prendre sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr .
Salle Gérard Bascoulergue ou Salle des 4 Saisons Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00
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English :
L’événement Collecte de sang Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage