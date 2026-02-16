COLLECTE DE SANG Lunel
DON DE SANG MARS
Mars, c’est l’arrivée du printemps, apportant avec lui l’envie de partager et d’agir ensemble.
Profitez de la prochaine collecte proche de chez vous pour impulser une habitude qui sauve des vies ♥
1 heure de votre temps = 3 vies sauvées un geste simple, un impact immense !
Ensemble, faisons de ce mois un temps de générosité et d’espoir. Chaque geste compte !
➡ Privilégiez le rdv https://efs.link/YSrga
Pour donner votre sang, munissez-vous d’une pièce d’identité avec photo. Avoir entre 18 à 70 ans, peser 50 kilos et se sentir en bonne santé. .
46 Rue Pierre Curie Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 00
English :
Date(s): March 4, 2026 ? 2:30 pm 7 pm
Location: Salle Folquet, Lunel
Tel: 0 800 972 100
