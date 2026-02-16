COLLECTE DE SANG

46 Rue Pierre Curie Lunel Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Date(s) 4 mars 2026 14h30-19h

Emplacement Salle Folquet à Lunel

Tél 0 800 972 100

DON DE SANG MARS

Mars, c’est l’arrivée du printemps, apportant avec lui l’envie de partager et d’agir ensemble.

Profitez de la prochaine collecte proche de chez vous pour impulser une habitude qui sauve des vies ♥

1 heure de votre temps = 3 vies sauvées un geste simple, un impact immense !

Ensemble, faisons de ce mois un temps de générosité et d’espoir. Chaque geste compte !

LUNEL SALLE FOLQUET

Mercredi 04 mars

De 14h30 à 19h00

➡ Privilégiez le rdv https://efs.link/YSrga

Pour donner votre sang, munissez-vous d’une pièce d’identité avec photo. Avoir entre 18 à 70 ans, peser 50 kilos et se sentir en bonne santé. .

46 Rue Pierre Curie Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Date(s): March 4, 2026 ? 2:30 pm 7 pm

Location: Salle Folquet, Lunel

Tel: 0 800 972 100

L’événement COLLECTE DE SANG Lunel a été mis à jour le 2026-02-14 par 34 OT PAYS DE LUNEL