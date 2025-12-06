COLLECTE DE SANG

46 Rue Pierre Curie Lunel Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Date(s) 9 avril 2026 14h-19h30

Emplacement Salle Folquet à Lunel

Tél 0 800 972 100

L’EFS organise une nouvelle collecte de sang à Lunel. Donner son sang, donner ses plaquettes, c’est un geste généreux et bénévole qui contribue à permettre à l’EFS de faire face aux nombreuses demandes des hôpitaux et cliniques de la région. En effet, outre les soins aux malades et aux personnes opérés, les hôpitaux ont également besoin de sang pour traiter les nombreux accidentés de la route. .

46 Rue Pierre Curie Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 00

English :

Date(s): April 9, 2026 ? 2 7:30 pm

Location: Salle Folquet, Lunel

Tel: 0 800 972 100

L’événement COLLECTE DE SANG Lunel a été mis à jour le 2025-12-04 par 34 OT PAYS DE LUNEL