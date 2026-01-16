Collecte de sang

Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-18 16:30:00

fin : 2026-02-18 20:00:00

Date(s) :

2026-02-18

Don du sang organisé par l’association Les Globules de Marlenheim. 0 .

Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 6 31 12 45 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Collecte de sang Marlenheim a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble