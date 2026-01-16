Collecte de sang Marlenheim
Collecte de sang Marlenheim mercredi 18 février 2026.
Collecte de sang
Marlenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-02-18 16:30:00
fin : 2026-02-18 20:00:00
Date(s) :
2026-02-18
Don du sang organisé par l’association Les Globules de Marlenheim. 0 .
Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 6 31 12 45 97
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Collecte de sang Marlenheim a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble